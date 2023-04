AMD supera NVIDIA? La Radeon RX 7600M XT è pronta a stupire

Mentre NVIDIA continua a puntare sull'IA nei campi più disparati rendendo le sue GPU tra le più gettonate per questo settore, nel mondo del gaming l'accoglienza delle GPU laptop RTX Serie 40 è stata forse più tiepida del previsto, nonostante prestazioni di assoluto spessore.

Ad approfittarne potrebbe essere proprio AMD, che potrebbe a questo punto tentare il colpaccio, magari non superando il competitor verde ma perlomeno riducendo il gap in termini di tecnologie e prestazioni in Ray Tracing.

Proprio in Ray Tracing AMD ha compiuto passi importanti con le schede desktop top di gamma di nuova generazione (a tal proposito, qui la nostra recensione della Radeon RX 7900 XT), mentre su notebook le novità sono ancora tutte da scoprire.

E proprio di questo parliamo oggi, perché dalla Cina arrivano novità a dir poco entusiasmanti in merito alla nuova generazione di GPU per notebook del team rosso: in rete, in queste ore, sono emersi i benchmark della Radeon RX 7600M XT, che potrebbe essere collocata per riferimento tra la RTX 4060 laptop e la RTX 4070 del medesimo segmento, sulla suite di 3DMark, tra cui TimeSpy e FireStrike.

Nel primo caso, 7600M XD raggiunge i 10.451 punti in GPU Score risultando sostanzialmente appaiata alla RTX 4060. Ma è FireStrike a stupire, con la Radeon che riesce a superare la RTX 4060 e di un soffio anche la RTX 4070.

Tuttavia, non sono note le specifiche sul TGP di questa scheda quindi i risultati vanno presi con le pinze dato che la parola d'ordine per NVIDIA quest'anno è stata proprio efficienza, riuscendo a sfoderare performance per Watt a tratti incredibili, al netto di un approccio più conservativo sulla potenza bruta. Insomma, staremo a vedere, ma non ci sarebbe molto di cui stupirsi in un eventuale "sorpasso" in questo contesto dato che notoriamente le Radeon sono sempre state più spinte in raster a parità di segmento. Ma come andranno in Ray Tracing?