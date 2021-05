AMD e il supporto dei chipset X370 per i Ryzen 5000, ecco cosa pensano i produttori

L'arrivo sul mercato dei nuovi processori AMD Ryzen 5000 per sistemi Desktop ha senza dubbio imposto nuovi standard per la fascia media e alta, ma la limitata retrocompatibilità con i chipset delle scorse generazioni ha suscitato reazioni contrastanti.

In particolare, l'avvento della nuova generazione di CPU AMD Ryzen non è stato accompagnato da chipset dedicati e la stessa AMD ha annunciato e garantito il supporto delle schede madri di Serie 500 e 400, chiudendo ogni spiraglio ai possessori di schede madri con chipset X370, nonostante la retrocompatibilità di tipo fisico del socket AM4.

A quanto pare però, alcuni produttori avrebbero provato ad aggiungere la compatibilità per processori di nuova generazione sui chipset X370 e fra questi, AsRock avrebbe anche cercato in qualche modo di distribuire il BIOS aggiornato.

Un membro di HardwareLUXX, in un topic dedicato all'argomento, ha pubblicato una e-mail ricevuta dal servizio clienti AsRock in cui si lascia intendere che tali restrizioni siano state imposte dalla stessa AMD.

Come riportato dalla fonte, anche altri produttori hanno affermato che la retrocompatibilità tramite aggiornamento BIOS su Schede Madri X370 è possibile ma le politiche di AMD avrebbero limitato lo spazio di manovra delle singole aziende partner.

In attesa di scoprire ulteriori aggiornamenti in merito alla vicenda, vi ricordiamo che in rete sono già apparse le prime indiscrezioni sui processori ibridi Strix Point.