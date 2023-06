AMD svela l'architettura Zen 4C: densità di transitor raddoppiata, si arriva a 82 miliardi

Meno di una settimana fa, AMD ha confermato l'architettura Zen 5 per i suoi processori di nuova generazione, i Ryzen 8000, in arrivo nel 2024. Ora, però, il colosso di Sunnyvale ha anche presentanto la nuova architettura Zen 4C, una revisione della tecnologia Zen 4 già utilizzata sulle CPU Ryzen 7000 di attuale generazione.

Stando a quanto riporta TechPowerUp a partire da alcune slide condivise da AMD, l'architettura Zen 4C sarà usata per le CPU EPYC Bergamo, la nuova generazione di processori per server del Team Rosso. Innanzitutto, l'azienda ha confrontato le ultime generazioni di processori EPYC per server, ovvero Genoa, Genoa-X (che promette una maggiore efficienza rispetto al modello di base) e Bergamo, che invece avrà una maggiore densità di transistor nel chip e consumerà molta meno energia rispetto alle due alternative della linea Genoa.

Sarà proprio l'architettura Zen 4C a permettere una densità di transistor più elevata sui chip EPYC Bergamo. La lineup ispirata al capoluogo lombardo presenterà delle CPU con un massimo di 128 Core Zen 4C, ovvero fino a 82 miliardi di transistor per chip. Essa promette di garantire la più alta densità della vCPU sul mercato e anche la maggiore efficienza energetica del settore. Al contempo, l'architettura Zen 4C permette di ridurre del 35% le dimensioni del die senza cambiare nodo produttivo rispetto a Zen 4.

In termini di potenza, parliamo di un incremento di 2,6 volte rispetto a Sapphire Rapids di Intel negli applicativi Cloud-Native, nonostante la misura della CPU sia di soli 2,48 millimetri quadrati, contro i 3,84 dei chip Zen4. Entrambe le architetture sono basate sul nodo a 5 nm di TSMC, anche se nei piani originali di AMD vi era quello di spostarsi sul nodo a 4 nm del chipmaker taiwanese per Zen 4C.

Grazie alla nuova architettura, AMD è riuscita a raddoppiare il numero di Core e Thread per ogni CCD, che misura ora 72,7 millimetri quadrati, contro i 66,3 di Zen4. Tuttavia, AMD ha ridotto anche la Cache per Core da 4 MB a 2 MB: ciò significa che, considerato il raddoppio numerico dei Core per CCD, la Cache rimarrà invariata rispetto a Zen 4.