AMD svela il suo engine per l'IA al Computex: Ryzen AI si mostra con una demo

Mentre già si parla delle CPU AMD Ryzen 8000 del 2024, la compagnia di Sunnyvale sembra essere salita sul carrozzone dell'IA, benché con qualche mese di ritardo rispetto alla concorrenza. Durante il Computex di Taiwan, infatti, l'azienda ha mostrato l'engine AI Ryzen XDNA in funzione su un laptop con un'interessante demo.

La demo, che replica quella della VPU dei Core Intel Meteor Lake riportata dalla stampa estera nelle scorse ore, non è stata eseguita su una build dedicata come quella di Intel, ma su un ASUS STRIX Scar 17 con CPU Ryzen 9 7940HS di AMD e con grafica dedicata Radeon 780M. Il chip del laptop, dunque, comprende sia una CPU con architettura Zen4 che una GPU con architettura RDNA3.

L'engine AI XDNA è un acceleratore dedicato che risiede on-die insieme ai Core del processore. Esso, al pari degli LP-Core di Intel Meteor Lake, ha lo scopo di eseguire i calcoli legati all'IA senza consumare troppo, rendendo più semplici processi come l'editing di video, l'editing di foto, il rendering e le animazioni. Al contempo, XDNA promette dei tempi di risposta più rapidi per le IA che non vengono eseguite in locale sul PC ma tramite servizi online, aumentando le performance del PC e riducendone i consumi.

Come ci spiegano i colleghi di Tom's Hardware e come già succede per gli LP-Core di Meteor Lake, l'engine AI XDNA non rientra nel Core Count delle CPU di nuova generazione di AMD, perciò non viene visualizzato dalla Gestione Attività del laptop. Tuttavia, la stampa riporta che esso riesce a garantire l'esecuzione di workload anche piuttosto pesanti mediante l'IA senza grandi consumi per il PC, rendendolo perfetto per l'esecuzione di programmi AI-Based in mobilità.

Inoltre, secondo AMD, il suo engine proprietario, realizzato da Xilinx, sarà più potente del Neural Engine dei chip M2 di Apple Silicon. L'azienda ha poi spiegato di essere al lavoro con tantissimi sviluppatori per adeguare le app basate sull'IA all'hardware delle sue CPU di nuova generazione. Infine, durante il Microsoft Build della scorsa settimana, AMD ha annunciato una serie di tool di sviluppo basati sull'IA, che potrebbero trovare nel nuovo acceleratore per l'IA una componente fisica fondamentale per funzionare in mobilità.

Sfortunatamente, AMD non ha fornito specifiche precise del suo engine per l'IA o dei benchmark di quest'ultimo, limitandosi a mostrare al Computex alcune postazioni demo della velocità del processing di video e immagini. Per ora, inoltre, non è neppure chiaro se l'acceleratore del Team Rosso arriverà anche sulle CPU per desktop o se invece rimarrà limitato a quelle per laptop.