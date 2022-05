AMD svela la sua GPU da gaming più potente: ecco la Radeon RX 6950 XT

Dopo una serie infinita di rumor sulle nuove AMD Radeon RX 6000, il team red ha finalmente svelato i prodotti sui quali era al lavoro ormai da qualche mese. Si tratta di una serie di prodotti pensati per puntellare la gamma con frequenze superiori e memorie più rapide.

Le schede presentate sono tre:

AMD Radeon RX 6950 XT – 16GB

– 16GB AMD Radeon RX 6750 XT – 12 GB

– 12 GB AMD Radeon RX 6650 XT – 8 GB

In seguito al discusso lancio della Radeon RX 6500 XT e della più piccola RX 6400, AMD è rimasta l’osservata speciale proprio per via di queste tre GPU, quadratura del cerchio e conclusione definitiva della lineup. Di fatto, la RX 6950 XT rappresenta la più potente GPU RDNA2 sul mercato e il suo target prestazionale è il gaming in 4K. Allo stesso modo, le altre due schede puntano rispettivamente al gaming a 1440p e FullHD.

In tandem con il nuovo processore da gaming con tecnologia 3D V-Cache, di cui abbiamo parlato nella recensione del Ryzen 5800X3D, la nuova flagship promette 78 FPS in 4K su Ghostwire Tokyo e 74 su Tiny Tina’s Wonderlands alla stessa risoluzione con settaggi al massimo.

“Più veloce della RTX 3090” grazie a Smart Access Memory (in contrapposizione alla tecnologia Resizable BAR) e Radeon Super Resolution, che a sua volta si scontra faccia a faccia con l’analoga tecnologia del team verde, di cui abbiamo parlato nella nostra prova di NVIDIA Image Scaling. Uno degli aspetti più interessanti riguarda i consumi, con prestazioni per Watt che sulla carta sembrerebbero migliori, sempre rispetto alla RTX 3090 da 24 GB.

Passando alle specifiche tecniche, la RX 6950 XT presenta 80 CU e un clock di 2100 MHz, con boost fino a 2310. La memoria è pari a 16 GB GDDR6 su bus a 256-bit e una banda di 1793 GB/s. Il TBP dichiarato è di 335 W.

La fascia media viene invece integrata con la Radeon RX 6750 XT da 40 CU, con frequenze da 2495 a 2600 MHz e 12 GB di memoria GDDR6 da 1326 GB/s a 192-bit. In questo caso il TBP scende a 250W, che diventano 180 per la RX 6650 XT. Quest’ultima chiude la serie con i suoi 32 CU da 2410 a 2635 MHz e con 8 GB GDDR6 a 128-bit, con banda fino a 469 GB/s.

Molto interessanti, infine, i prezzi consigliati dal brand: si parte dai 399 dollari della RX 6650 XT e, passando per i 549 dollari della 6750 XT, si arriva fino alla nuova top di gamma, proposta a 1099 dollari. Si tratta di un cartellino piuttosto ghiotto se rispettato, sia a livello Reference che Custom.



Tra i brand che parteciperanno alla distribuzione dei nuovi chip grafici con le loro personalizzazioni troviamo ASRock, Asus, Biostar, MSI, GigaByte, Sapphire, PowerColor, XFX e Yeston. La disponibilità è fissata a partire proprio dal 10 maggio 2022 sul sito ufficiale AMD.