AMD svela i numeri: 10 teraflop per giocare sulle prossime Tesla Model X

Qualcuno di certo ricorderà le dichiarazioni di Elon Musk sulla possibilità di giocare sul sistema di infotainment delle prossime Tesla. Sulle stravaganti idee di Musk ci abbiamo fatto l'abitudine, ciò che ancora sorprende è che riesca quasi sempre a realizzarle.

Dopo le prime conferme infatti, oggi è stato il turno di AMD che dal palco del Computex 2021 ha deciso di scoprire le carte sul computer di bordo delle prossime Tesla.

Si tratterà infatti di un sistema alimentato da un processore AMD Ryzen e da una GPU AMD RDNA2: "abbiamo un'APU AMD Ryzen che alimenta il sistema di infotainment in entrambe le auto e una GPU discreta basata su RDNA2 che si attiva durante l'esecuzione di giochi AAA, fornendo fino a 10 teraflop di potenza di calcolo... non vediamo l'ora di dare i giocatori una grande piattaforma per i giochi AAA", queste le parole di Lisa Su, CEO di AMD.

Non è certamente un caso che proprio durante lo stesso keynote AMD abbia svelato le nuove GPU RX 6000M con architettura RDNA2 per notebook e, come suggerito anche dalla fonte, il collegamento a questo punto è quasi spontaneo.

Il nuovo chip grafico 6600M avrà 28 Compute Unit e 1792 Shader, una soluzione interessantissima soprattutto se paragonata al cuore di PS5, un chip AMD da 36CU, 2304 Shader e 10 teraflop dichiarati.