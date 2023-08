AMD svela la Radeon RX 7900 XTX di Starfield: semplicemente stellare!

Oltre ai bundle di processori e GPU AMD con Starfield in omaggio, per celebrare il prossimo titanico titolo di Bethesda il team rosso ha annunciato un'Edizione Limitata di alcuni dei pezzi più pregiati del suo portfolio.

Prodotti in tiratura limitata di appena 500 pezzi in tutto il mondo, la Radeon RX 7900 XTX e il Ryzen 7 7800X3D arriveranno sul mercato con una forte personalizzazione estetica a tema spaziale, con chiara ispirazione al gioco di ruolo di prossima uscita.

Nel video che trovate in apertura potrete apprezzare ogni dettaglio delle due componenti, che però non verranno messe in vendita "per i più veloci". Infatti, proprio per celebrare l'arrivo sugli scaffali di Starfield, queste due componenti da collezione verranno messe in paio per i più fortunati tra i fan dell'azienda.

Non è ancora chiaro come funzionerà il concorso, ma sulla landing page ufficiale AMD promette di aggiornare in merito all'iniziativa promozionale. Una cosa è certa: AMD sta puntando moltissimo su questo lancio e speriamo che possa riservarci tantissime ore di gameplay.

Nel frattempo, ricordiamo che a breve ci sarà il Q&A di Bethesda su Starfield aperto al pubblico, in cui l'azienda risponderà alle domande dei fan in attesa della definitiva partenza delle nostre avventure spaziali.