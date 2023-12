AMD svela il Ryzen 7 5700: è la CPU perfetta per il PC gaming a basso budget?

A fine novembre ve lo avevamo preannunciato: la lineup di CPU AMD Ryzen 5000 non è ancora completa, anzi. I processori di scorsa generazione del Team Rosso sono pronti per tornare alla carica con ben cinque nuove CPU e APU in arrivo a inizio 2024. La prima di queste, la CPU desktop Ryzen 7 5700 è appena stata confermata da AMD!

Con una scheda tecnica pubblicata sul suo sito web, infatti, AMD ha confermato che il Ryzen 7 5700 è basato sulla APU Cezanne ma che, a differenza di quest'ultima, non possiede una grafica integrata. L'uscita della CPU per PC desktop sul mercato internazionale è prevista per i primi mesi del 2024, probabilmente insieme agli ultimi processori Ryzen 5000 X3D di AMD.

In termini tecnici, il Ryzen 7 5700 avrà 8 Core, 16 Thread e 16 MB di cache L3, mentre il suo TDP oscillerà tra 45 e 54 W. La frequenza di clock di base del chip è pari a 3,70 GHz, mentre quella in boost arriva fino a 4,60 GHz. In termini di frequenze, il clock base della CPU in arrivo nel 2024 è leggermente più alto di quello del Ryzen 7 5700X, ma appena più basso di quello del Ryzen 7 5700G.

AMD ha confermato che il Ryzen 7 5700 ricade nella famiglia "Cezanne" di APU della linea Ryzen 5000 (mentre le CPU fanno parte della famiglia "Vermeer"). Nonostante ciò, il nuovo processore non ha una grafica integrata, oppure quest'ultima sarà disabilitata e non potrà essere attivata dagli utenti. Infine, la CPU è compatibile con le schede madri con socket AM4 e supporta l'overclock.

Nella confezione della CPU troverete anche un raffreddamento AMD Wraith Stealth, mentre il suo prezzo sarà pari a circa 200 Dollari sul mercato internazionale. Con una proposta del genere, sembra che il Team Rosso voglia posizionarsi in modo competitivo nella fascia media e medio-bassa del mercato, puntando direttamente alle CPU Intel Core i5.