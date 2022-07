AMD svela per sbaglio la sua risposta all'RTX Voice di NVIDIA: subito cancellato il video

A poco più di un anno dall’arrivo dell’RTX Voice sulle GTX di NVIDIA, AMD è pronta a svelare la sua soluzione concorrente. Anzi, sarebbe più corretto dire che l'ha già svelata, ma per sbaglio, con un video poi rapidamente rimosso da YouTube.

AMD infatti ha pubblicato una clip che come accaduto anche in altre circostanze è stata scaricata e ripubblicata su Reddit che mostra il trailer di lancio di AMD Noise Suppression. La funzione di soppressione del rumore a quanto pare funzionerà in maniera simile all’RTX Voice di NVIDIA ed utilizzando un algoritmo di deep learning in tempo reale offrirà una “riduzione del rumore a due vie” in grado di filtrare il rumore di fondo dall’audio del microfono sia in uscita che entrata. Inoltre, a quanto pare, sarà integrato nel software Adrenalin di AMD già disponibile.

A questo punto resta solo da capire se le prestazioni saranno in linea con quelle dell’RTX Voice di NVIDIA, che è etichettata da molti come miracolosa.

Nel trailer, che trovate come sempre in calce, non si fa menzione a quando potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, tanto meno degli hardware necessari per farla funzionare.

The Verge, che ha riportato la notizia, ha provato a contattare AMD per ricevere un commento ufficiale a riguardo, senza ottenere alcuna risposta.