AMD svela la prima GPU a 7nm al mondo, farà parte della gamma Vega Instinct

AMD ha presentato al Computex la prima GPU al mondo a 7nm: il prototipo farà parte della linea Instinct, dedicata alla gestione delle tecnologie legate alle intelligenze artificiali ed al machine learning, anche se il CEO Lisa Su ha rassicurato i videogiocatori dichiarando che questa innovazione arriverà anche nelle schede grafiche Radeon Vega.

Al momento la compagnia non ha ancora fornito tutti i dettagli e le specifiche che contraddistinguono la nuova GPU, ma sappiamo già che sarà equipaggiata con 32 GB di Ram, suddivisi in quattro scomparti di memoria HBM2.

Durante la sua presentazione, AMD ha mostrato le potenzialità del nuovo chip con una demo creata ad hoc, nella quale viene messa alla prova con diverse attività legate rendering tramite il programma Cinema 4D.

L'azienda ha confermato inoltre che alcuni sample della nuova GPU verranno inviati a breve ai suoi partner hardware, mentre la sua commercializzazione è prevista entro la fine di quest'anno.

Con l'annuncio della nuova Vega Instinct da 7nm, AMD è riuscita a sconfiggere gli avversari come Intel nella tanto sentita "corsa ai numeri", nonostante quest'ultima abbia appena tolto il velo sul suo nuovo processore da 28 core, nome in codice Skylake XXC, in grado di far registrare un punteggio di 7334 nel benchmark effettuato con Cinebench.