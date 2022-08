AMD ha svelato quanto guadagna da Xbox e PlayStation: che numeri!

La trimestrale da record di AMD, che è stata annunciata la scorsa notte, contiene delle informazioni molto interessanti sull’andamento della compagnia. In particolare, la società ha fornito un dato quanto mai esplicativo di quanto ha guadagnato nel 2021 dai chip per PS5, PS4 e dalle Xbox.

Il colosso di Sunnyvale, nello specifico, ha spiegato che il business del gaming ha avuto nel 2021 un giro d’affari da 5 miliardi di Dollari all’anno, un dato guidato dai chip semi-personalizzati integrati nelle console che abbiamo nelle console che ci fanno compagnia ogni giorno. Chiaramente a queste si aggiungono le GPU discrete che si trovano nelle schede grafiche e nei laptop da gaming di fascia alta. Per il Q2 2022, invece, gli introiti netti sono stati di 1,65 miliardi di Dollari.

La notizia è particolarmente interessante in quanto si tratta della prima volta che AMD ha svelato i ricavi del settore da gaming, che ormai viene considerato a se stante anche nelle relazioni trimestrali.

Gli analisti hanno osservato come durante il secondo trimestre i ricavi generati dalla divisione gaming rappresentino una quota importante di quelli complessivi ed il comparto è il secondo più importante dopo quello dei client in cui confluiscono le attività dei processori per desktop e notebook.

Sempre nel corso della conference call, AMD ha confermato l’arrivo di Ryzen 7000 a settembre, senza però svelare alcuna data.