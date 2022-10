AMD svelerà nuove schede grafiche AMD Radeon il 3 novembre, annunciato evento

La data di lancio delle Radeon RX 7000 è stata confermata nuovamente da AMD con l’annuncio dell’evento “together we advance_gaming”, diretta streaming durante la quale la società di Santa Clara svelerà proprio la prossima generazione di schede AMD Radeon Graphics.

Gli executive AMD condivideranno in tale occasione i dettagli della nuova architettura AMD RDNA 3, ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica, concepita per arrivare a livelli di performance avanzati e per offrire a gamer e content creator funzionalità inedite. La presentazione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube AMD in data giovedì 3 novembre, alle 21:00 ore italiane. Una registrazione sarà disponibile dopo la conclusione dell’evento sul sito ufficiale AMD.com.

In merito alla gamma Radeon RX 7000 sappiamo dunque che il portfolio migliorerà ulteriormente in termini di performance per watt, con sistemi più silenziosi e leggeri. L’impegno in ricerca e sviluppo non è esclusivamente sul fronte gaming per l’ultima linea RX 7000, ma anche sul consumo energetico delle schede video, problema particolarmente sentito dagli utenti a causa delle circostanze internazionali recenti. Con lo sviluppo su nodo a 5 nanometri, secondo le prime stime ufficiali si prevede un’efficienza energetica migliore del 50% rispetto a RDNA2.

Non ci resta quindi che sintonizzarci sul canale ufficiale YouTube di AMD il 3 novembre per scoprire cos’ha in serbo per i suoi fan il team rosso.

Lo scorso settembre, tra l’altro, i processori AMD Ryzen 7000 sono arrivati in Italia.