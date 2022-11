AMD taglia il prezzo dei Ryzen 7000: Black Friday coi fiocchi col team red

I prezzi ufficiali dei Ryzen 7000 sono passati nella loro seconda fase sul mercato, ma è tempo di grandi sconti anche sul sito ufficiale. I nuovi prezzi dovrebbero rientrare nel contesto delle offerte del brand in occasione del Black Friday 2022.

Visitando lo store ufficiale AMD la differenza balza subito all'occhio, nonostante l'assenza del badge rosso presente invece su alcuni di prodotti di precedente generazione in bundle con Uncharted: Legacy of Thieves.

Le nuove CPU hanno subito una riduzione sostanziale, con il Ryzen 5 7600X che passa dai precedenti 381 agli attuali 299 euro, mentre il 7700X arriva a 419 euro da 508.

Anche i modelli di fascia alta ricevono il medesimo trattamento, con il Ryzen 9 7900X che passa da 700 a 570 euro, mentre il flagship 7950X è acquistabile a 680 euro invece di 891.

Questi prezzi ora sono allineati in qualche modo a quanto già visto al di fuori dei canali ufficiali e nel resto del mercato, con i prezzi dei Ryzen 7000 calati in Europa più che in altri continenti pur seguendo grossolanamente le stesse dinamiche in tutto il mondo.

Adesso non resta che attendere per scoprire se si tratterà effettivamente di una modifica temporanea oppure se questi prezzi resteranno in vigore anche dopo il venerdì nero.