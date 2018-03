AMD: taglio ai prezzi per le CPU Ryzen e Ryzen ThreadRipper

Secondo quanto riferito da Anandtech,ed alcuni partner di distribuzione selezionati avrebbero deciso di dare il via ad una nuova campagna di sconti sui processori. Le CPU AMD selezionate saranno disponibili a prezzi ridotti se acquistate dai rivenditori che partecipano all'iniziativa fino a fine marzo.

La campagna coinvolge due Ryzen Threadripper di fascia alta, le 1950X e 1920X, tutti e tre i modelli di Ryzen 7 (1700, 1700X, 1800X), tre SKU Ryzen 5 (1400, 1500X, 1600X) e due varianti Ryzen 3 (1200, 1300X).

Negli Stati Uniti sono quattro i rivenditori che hanno deciso di partecipare alla promozione di AMD: Amazon, Newegg, Micro Center e Fry's. Amazon UK e France anche vendono i processori in questione a prezzi ridotti, ma almeno al momento non è chiaro se la campagna sia attiva a livello globale o copre solo Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Francia.

Gli sconti non sono uniformi e variano a seconda del prodotto. Ad esempio, la Ryzen Threadripper 1950X sarà disponibile ad 869 Dollari, il 13 per cento in meno rispetto al prezzo di lancio di 999 Dollari. La Ryzen 7 1800X invece prevede uno sconto solo del 6 per cento ed è disponibile a 329 Dollari su Amazon. Il processore Ryzen 3 1200 sarà invece disponibile a 94 Dollari, segnando un record assoluto: mai prima d'ora una CPU della gamma era scesa sotto i 100 Dollari.

Di seguito tutti i prezzi:

Ryzen TR 1950X (TR4): $869

Ryzen TR 1920X (TR4): $669

Ryzen TR 1900X (TR4): $449

Ryzen 7 1800X (AM4): $329

Ryzen 7 1700X (AM4): $289

Ryzen 7 1700 (AM4): $275

Ryzen 5 1600X (AM4): $198

Ryzen 5 1600 (AM4): $189

Ryzen 5 1500X (AM4): $169

Ryzen 5 1400 (AM4): $150

Ryzen 5 2400G (AM4): $169

Ryzen 3 2200G (AM4): $99

Ryzen 3 1300X (AM4): $115

Ryzen 3 1200 (AM4): $94