AMD, tanta RAM e ancora più veloce per la Radeon RX 7900XT

Mentre un po' tutti gli appassionati attendono con impazienza la data dell'evento per le Radeon 7000, i rumor iniziano a essere sempre più rumorosi dopo settimane di una quiete quasi surreale sul fronte rosso, con il grosso delle attenzioni catalizzate dalle RTX Serie 40.

Nonostante ciò, l'annuncio dell'evento sembra aver sortito l'effetto sperato e finalmente iniziano a emergere scottanti dettagli sulle schede flagship di prossima generazione.

A questo proposito, una fonte ignota a stretto contatto con la redazione di WCCFTech sembra avere interessanti novità relative alla Radeon RX 7900XT, ammesso che sia questo il suo nome commerciale.

Il modello, stando alla fonte, dovrebbe avere 20 GB di memoria di tipo GDDR6 su bus a 320-bit e incognita sulla velocità. Presupponendo le medesime specifiche della memoria usata per la 6950XT, ovvero 18 Gbps, sulla banda si avrebbero a disposizione ben 720 GB/s, un bel salto in avanti in tali termini, senza neanche scomodare l'aumentata memoria Infinity Cache.

La 7950XT, invece, che dovrebbe montare un chip Navi31 completo, a questo punto potrebbe vantare 24 GB di memoria GDDR6 su bus a 384-bit per giustificare lo scalino più elevato del podio.

Insomma, navighiamo ancora in alto mare ma manca davvero pochissimo all'appuntamento con le nuove schede: saranno pronte a reggere il confronto con la next-gen di NVIDIA? La nostra recensione della RTX 4090, intanto, è già pronta con tutti i benchmark spaccamascella della migliore scheda video del team verde.