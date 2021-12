AMD Threadripper 5000: un leaker svela la data d'uscita, sarà la volta buona?

Gli ultimi rumor sulle CPU AMD Threadripper 5000 risalgono allo scorso luglio, e parlavano di una data di uscita fissata per agosto 2021. Arrivati quasi alla fine di dicembre, ci sentiamo di dire che le indiscrezioni erano sbagliate. Tuttavia, il portale VideoCardZ riporta oggi nuove informazioni sulle CPU AMD, compresa la loro data di uscita.

In particolare, VideoCardZ afferma che una fonte nell'industria avrebbe riportato che la data di uscita delle CPU con codename "Chagal" è fissata per l'8 marzo 2022: a quanto sappiamo, tali CPU dovrebbero essere le nuove soluzioni HEDT di AMD, ovvero la serie Threadripper 5000 PRO. La fonte delle informazioni, chiamata Disclosuzen da VideoCardZ, è estremamente attendibile, stando a quanto riportato dal portale.

Secondo Disclosuzen, le CPU della serie Threadripper 5000 PRO saranno ben cinque, ma il leaker non è riuscito a fornire le esatte specifiche di ciascuna: tra di esse dovrebbe anche esserci la CPU AMD Threadripper entry level da 16 Core di cui parlava un vecchio leak, risalente addirittura allo scorso gennaio. I nomi delle CPU, secondo il leaker, sono apparsi nei benchmark trapelati in rete negli scorsi mesi, e dovrebbero essere:

AMD Threadripper PRO 5945WX (12 Core, 24 Thread)

AMD Threadripper PRO 5955WX (16 Core, 32 Thread)

AMD Threadripper PRO 5965WX (24 Core, 48 Thread)

AMD Threadripper PRO 5975WX (32 Core, 64 Thread)

AMD Threadripper PRO 5995WX (64 Core, 128 Thread)

Stando agli scorsi leak, la CPU 5975WX dovrebbe avere una frequenza di clock di base pari a 3.6 GHz, mentre non sappiamo nulla riguardo alle frequenze degli altri processori.

Inoltre, al momento non è chiaro il motivo della particella "PRO" nel nome delle componenti, dal momento che AMD non sembra avere in programma la release di CPU "non-PRO" della stessa serie. Con ogni probabilità, comunque, AMD dovrebbe rivelare la data di lancio definitiva delle CPU nel corso del CES 2022, a inizio gennaio.