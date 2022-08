AMD Threadripper Pro 5000, al via le vendite: 6.500 Dollari per 64 Core e 128 Thread

Con qualche giorno di ritardo rispetto alla deadline di fine luglio, finalmente i processori AMD Ryzen Threadripper 5000 Pro sono arrivati sul mercato consumer, dopo essere stati lanciati per il settore business a marzo di quest'anno. Attenzione però: i prezzi delle CPU AMD per l'HEDT potrebbero essere molto elevati.

Facciamo un passo indietro: vi ricordiamo infatti che gli AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 hanno architettura Zen3, mentre già sappiamo che AMD sta lavorando ai primi Ryzen Threadripper Pro con architettura Zen4, la stessa delle CPU Ryzen 7000 in arrivo entro fine 2022. In effetti, le CPU per l'HEDT di Sunnyvale sono in commercio già da diversi mesi.

Lanciati a marzo, i processori current-gen della serie Threadripper Pro 5000 sono stati anzitutto riservati a OEM come Lenovo per le proprie soluzioni dedicate all'HEDT, mentre solo più tardi sono stati resi disponibili a tutti gli utenti business e, negli scorsi giorni, sono arrivati anche sul mercato consumer. Con ogni probabilità, i nuovi Threadripper saranno anche gli ultimi processori AMD con architettura Zen3 ad uscire sul mercato, visto che il lancio dei Ryzen 7000 con architettura Zen 4 dovrebbe avvenire entro metà settembre.

In ogni caso, la lineup Ryzen Threadripper Pro di serie 5000 comprende cinque processori diversi, ossia:

Il Ryzen Threadripper Pro 5995WX da 64 Core e 128 Thread, con frequenza base da 2,7 GHz e turbo fino a 4,5 GHz.

e 128 Thread, con frequenza base da 2,7 GHz e turbo fino a 4,5 GHz. Il Ryzen Threadripper Pro 5975WX da 32 Core e 64 Thread, con frequenza base da 3,6 GHz e boost fino a 4,5 GHz.

Il Ryzen Threadripper Pro 5965WX da 24 Core e 48 Thread, con frequenza base da 3,8 GHz e boost fino a 4,5 GHz.

Due CPU riservate ancora al mercato OEM, ossia i Ryzen Threadripper Pro 5955WX e 5945WX, rispettivamente con 16 e 12 Core e 32 e 24 Thread, dotati di una frequenza di 4,0 GHz e di 4,1 GHz e con boost fino a 4,5 GHz.

Il costo delle CPU destinate al mercato non è comunque affatto basso, anzi: partiamo da un prezzo di 2.399 Dollari per il Threadripper Pro 5965WX e arriviamo alla bellezza di 6.499 Dollari per il Threadripper Pro 5995WX, a cui va aggiunto il costo, anch'esso non certo secondario, di una scheda madre con socket AMD WRX80.