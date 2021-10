AMD, torna il drop settimanale di schede video: disponibili GPU Radeon RX 6000

Ritorna anche questa settimana il drop di schede video AMD Radeon RX 6000, come sempre previsto per la giornata di giovedì. Il colosso di Lisa Su ancora ha problemi con la disponibilità di unità sul mercato, tuttavia l’appuntamento è ormai fisso: vediamo assieme come provare ad aggiudicarsi una GPU d’ultima generazione.

Come spiegato in occasione del primo drop di ottobre, coloro che sono in cerca di una GPU AMD Radeon RX 6000 dovranno visitare il sito ufficiale AMD e attendere l’avvio del drop. Al momento della scrittura dell’articolo, le porte sono già aperte per tutti i lettori interessati, dunque non vi resta che cliccare sul link soprastante e aspettare i consueti 15 minuti prima dell’avvio ufficiale del drop.

Quest’ultimo ha un funzionamento semplicissimo: la società statunitense inserirà in una sorta di “sala d’attesa” tutti coloro che sono collegati al portale al momento dell’avvio del drop. Gli utenti verranno ordinati casualmente e accederanno uno alla volta alla schermata di selezione della scheda video d’interesse e, successivamente, alla videata ove sarà necessario inserire i dati di pagamento e indirizzo di spedizione.

Come per ogni drop settimanale, la conclusione dovrebbe avvenire dopo circa 20 minuti in seguito all’avvenuto acquisto di ogni GPU AMD Radeon RX 6000 disponibile. Di conseguenza, vi auguriamo buona fortuna!

Nella giornata di ieri, invece, il team rosso ha presentato ufficialmente AMD Radeon RX 6600, nuova scheda video entry-level dedicata al 1080p già disponibile per l’acquisto, anche se solo tramite partner come ASUS, MSI e SAPPHIRE.