AMD: trimestrale positiva, ma le vendite di componenti PC crollano

AMD svelerà le nuove GPU Radeon RX 7000 tra meno di 24 ore, il 3 novembre, ma intanto l'azienda ha già pubblicato i risultati della sua trimestrale per il terzo quarto del 2022. Come già avvenuto per le altre compagnie del settore informatico, i risultati fiscali di AMD per il Q3 2022 mostrano una situazione caratterizzata da luci e ombre.

Nello specifico, l'azienda ha riportato ricavi complessivi per 5,6 miliardi di Dollari: un dato non certo negativo, considerando la situazione macroeconomica globale, ma neanche necessariamente in linea con le aspettative del Team Rosso. In altre parole, i risultati fiscali di AMD sono molto simili all'ultima trimestrale di Intel, che ha fatto registrare a sua volta un trimestre di stagnazione.

Andando a scandagliare più in profondità i risultati fiscali dell'azienda, però, possiamo apprezzare una situazione di ampio scostamento tra i settori consumer e server. Da una parte, infatti, il settore dei PC per i consumatori "al dettaglio" ha fatto registrare delle vendite "inferiori alle nostre aspettative", stando a quanto riportato dalla CEO di AMD Lisa Su. Dall'altra parte, invece, il mercato dei server e delle componenti della linea EPYC per datacenter sembra continuare a fare faville, con un altro trimestre di incassi record.

Proprio Su ha commentato i dati finanziari della compagnia spiegando che "i risultati complessivi del terzo trimestre del 2022 sono stati al di sotto delle nostre aspettative a causa della contrazione del mercato dei PC e della conseguente riduzione di scorte su tutta la catena produttiva dei computer". Tuttavia, il dato di AMD non è affatto negativo, anzi: con un ricavo di 5,6 miliardi di Dollari, l'azienda ha fatto registrare una crescita del 29% rispetto al 2021, molto più sostenuta di tutte le compagnie rivali.

Non è dunque un caso che proprio Lisa Su abbia spiegato che "nonostante le sfide poste dall'ambiente macroeconomico esterno, siamo riusciti a far crescere i nostri ricavi su base annua in gran parte grazie all'aumento delle vendite nel mercato server e datacenter, nonché delle componenti "embedded" e di quelle per console da gioco".