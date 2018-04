AMD, trimestrale da record: il fatturato cresce del 40%

Tempo di trimestrali. Dopo Facebook ed altri giganti, è stata la volta di AMD, il produttore di processori che ha annunciato un'ottima trimestrale rispetto alle aspettative.

Ciò che balza immediatamente agli occhi è la crescita del fatturato, aumentato del 40 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ad 1,65 miliardi di Dollari. Non si tratta però dell'unico motivo per cui la compagnia di Sunnyvale può sorridere, perchè anche gli utili hanno fatto registrare un aumento, ad 81 milioni di Dollari per quello netto e 120 milioni di Dollari per quello operativo, a fronte di un margine lordo del 36 per cento (in crescita del 4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Un'ottima trimestrale spinta soprattutto dal ramo societario che si occupa della progettazione e produzione di processori e schede madri, che ha registrato un fatturato di 1,11 miliardi di Dollari, in aumento quasi del doppio rispetto ai 573 milioni di Dollari dello stesso trimestre dello scorso anno. L'amministratore delegato Lisa Su, nella conference call tenuta a margine dell'annuncio per commentare i risultati, ha affermato che nella sua visione questo incremento del fatturato è da imputare almeno per il 60 per cento ai processori Ryzen.

Risultati che rappresentano un campanello d'allarme importante per Intel, dal momento che le quote maggiori AMD le sta guadagnando proprio nel comparto che si occupa dei microprocessori. La società però ha comunque sottolineato che la priorità massima resta il gaming.

La CEO ha anche fornito una previsione sul futuro della tecnologia blockchain, che secondo la dirigente "è destinata a scomparire", allentando quindi anche la presa dei miner sul mercato delle GPU.

Tornando al punto di vista economico, le divisioni Enterprise, Embedded e Semi-Custom hanno riportato un fatturato di 532 milioni, in calo del 12 per cento rispetto al Q1 2017, con l'utile operativo aumentato di 14 milioni di Dollari rispetto al trimestre precedente.