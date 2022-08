AMD, trimestrale da record: ricavi aumentati del 70% rispetto al 2021

Dopo avervi spiegato che le CPU AMD Ryzen 7000 arriveranno a settembre e che le GPU RDNA3 debutteranno tra ottobre e dicembre, arrivano oggi altri interessanti dati dalla trimestrale di AMD. In particolare, pare che nell'ultimo trimestre AMD abbia fatto ricavi 6,55 miliardi di Dollari, una cifra record per l'azienda.

La cifra di 6,55 miliardi di Dollari è infatti il maggior guadagno trimestrale mai fatto registrare da AMD, ed è probabilmente stata resa possibile soprattutto dai prodotti per server e workstation dell'azienda, oltre che dal lancio delle GPU Radeon RX 6000 refresh del produttore di Sunnyvale. Sfortunatamente, però, l'azienda riporta anche un calo delle vendite nel settore PC, che potrebbe essere collegato all'aumento dell'inflazione su scala mondiale.

In generale, comunque, i ricavi del secondo trimestre del 2022 rappresentano un aumento del 70% rispetto allo stesso trimestre del 2021, anche se tale aumento dipende in parte anche dall'ingresso in AMD di compagnie come Pensando e Xilinx. Il guadagno netto dell'azienda, invece, è stato di 447 milioni di Dollari, il 37% in meno dello scorso anno: anche in questo caso, però, oltre al dato matematico dobbiamo considerare che la riduzione del guadagno dipende dall'ammortizzazione dei costi di acquisto di Xilinx, che hanno impattato sul bilancio di AMD di questo trimestre.

Si mantiene in positivo rispetto al secondo trimestre dello scorso anno anche il settore Client Computing, che però vive un calo rispetto al primo trimestre del 2022. Il segmento Client è comunque la più grande fonte di introiti per AMD, poiché comprende tutte le CPU e le GPU dell'azienda per desktop e mobile, comprese le componenti singole e quelle destinate agli OEM: in tal caso, l'aumento delle vendite rispetto allo scorso anno è stato del 25%.

Più marcato invece il miglioramento del settore Datacenter, che comprende da quest'anno anche FPGA di Xilinx e le DPU di Pensando: proprio per questo, lo stacco rispetto allo scorso anno è stato impressionante, pari al +83%.