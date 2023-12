AMD, è ufficia: FSR 3 diventa open source sia per UE5 che per DirectX12

A distanza di una manciata di mesi dalla roboante presentazione di FSR3 con Fluid Motion Frames da parte di Frank Azor di AMD alla Gamescom 2023, la compagnia americana ha rilasciato in via ufficiale il codice sorgente della sua ultima tecnologia.

FidelityFX Super Resolution 3 è dunque open source, con l'intero codice pubblicato in chiaro e disponibile sia per l'implementazione su DirectX12 che su Unreal Engine 5, sotto licenza MIT.

Si tratta di una mossa attesa, visto lo storico della compagnia, ma allo stesso tempo una prima volta per una tecnologia di interpolazione applicata al gaming, che di fatto apre le porte ad appassionati e professionisti del settore, desiderosi di metterla alla prova sulle loro creazioni.

La versione distribuita è la 3.0.3, che porta in dote diverse migliorie sul fronte visivo rispetto alla build iniziale, vista all'opera su Forspoken e Immortals of Aveum, primi giochi a usare FSR3 al lancio.

Oltre al codice sorgente per la tecnologia di Frame Generation, vengono distribuite contestualmente anche le nuove librerie aggiornate per l'upscaler: si potrà dunque procedere alla sostituzione con aggiornamento del DLL, ma per i giochi con FSR2 AMD consiglia di rimpiazzare l'intero pacchetto con FSR3, offrendo dunque non solo i vantaggi dell'upscaler ma anche la possibilità, del tutto opzionale, di attivare la generazione di fotogrammi aggiuntivi.