AMD, ora è ufficiale: Ryzen 7000 in arrivo a settembre, Radeon RX 7000 entro fine 2022

A fine luglio, un'indiscrezione ha rivelato che le CPU AMD Ryzen 7000 potrebbero arrivare il 4 agosto con un annuncio a sorpresa. Benché, a meno di 24 ore dal presunto annuncio, non vi sia stata alcuna conferma ufficiale da parte del colosso di Sunnyvale, nelle scorse ore AMD ha confermato che i processori Ryzen 7000 arriveranno nel 2022.

Nello specifico, durante una call con gli investitori AMD ha confermato che i Ryzen 7000 debutteranno nel corso di questo trimestre, cioè entro la fine del mese di settembre. Considerato che agosto è un mese solitamente "calmo" per quanto riguarda il comparto tech, è possibile che i nuovi processori del Team Rosso faranno il loro debutto nel corso del mese di settembre. In parallelo, Intel dovrebbe lanciare le CPU Raptor Lake il 27 settembre, durante l'evento Innovation.

Inoltre, sempre AMD ha spiegato che la GPU Radeon RX 7000 arriveranno entro fine 2022, ma faranno la loro comparsa sul mercato solo nel corso del prossimo trimestre, ovvero tra ottobre e dicembre di quest'anno. Allo stesso modo, nel Q4 del 2022 usciranno anche i chip AMD EPYC Genoa per server.

Si tratta di un'ottima notizia, anche se non è chiaro se tutte le schede grafiche RDNA3 saranno lanciate in contemporanea o se AMD adotterà dei lanci scaglionati per le Radeon RX 7000, i quali potrebbero spingere i modelli entry-level delle GPU più in là nel corso del 2023.

In particolare, la CEO di AMD Lisa Su ha spiegato che "guardando al futuro, stiamo rispettando la tabella di marcia per le CPU Ryzen 7000 per desktop realizzate con nodo a 5 nm e per la piattaforma AM5, che saranno lanciate più avanti nel corso di questo trimestre ed avranno delle performance da leader per il gaming e la creazione di contenuti".