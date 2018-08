AMD: ufficiale la seconda generazione dei processori Ryzen Threadripper

AMD ha da poco svelato in via ufficiale le schede tecniche dei processori Ryzen Threadripper di seconda generazione. La famiglia è composta da quattro nuove CPU, due delle quali sono i successori diretti dei processori Theadripper.

La compagnia ha anche annunciato di essere riuscita a superare i record mondiali con la CPU di punta 2990X nella categoria dei processori desktop a socket singolo.

I nuovi processori Threadripper includono il 2990WX a 32 core, il 2970WX a 24 core, il 2950X a 16 core ed il 2920X a 12 core. I primi due sono perfettamente compatibili con i chipset X399 esistenti, mentre i nuovi richiedono un socket TR4.

Per i consumatori il tutto si traduce non solo in una maggiore offerta e quindi scelta, ma anche in un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla prima generazione, almeno sulla carta ed in attesa delle prove "con mano". Il 2990WX sarà disponibile a partire dal 13 agosto ad un prezzo di 1.799 Dollari, mentre il 2950X arriverà sui negozi il 31 Agosto ad 899 Dollari. I restanti due modelli, il 2970WX e 2920X, arriveranno ad ottobre a prezzi rispettivamente di 1.299 e 649 Dollari.

In calce vi proponiamo una tabella quanto mai chiara ed esplicativa dei quattro modelli, pubblicata dagli amici di WindowsCentral.