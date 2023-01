AMD, ora è ufficiale: sostituzioni in arrivo per le Radeon RX 7900 XTX difettose

Dopo aver confermato i problemi di surriscaldamento della Radeon RX 7900 XTX, AMD ha oggi promesso che rimpiazzerà tutte le schede video difettose, ovvero tutti i modelli reference colpiti da una presunta di produzione della camera di vapore, che ridurrebbe drasticamente le capacità di raffreddamento di quest'ultima.

La notizia arriva direttamente da Scott Herkelman, Senior Vice President di AMD e General Manager del settore AMD Radeon, che ha confermato ai microfoni di PCWorld che una piccola percentuale di Radeon RX 7900 XTX soffre di "problemi di surriscaldamento". Herkelman ha spiegato che il malfunzionamento non riguarda tutti i modelli della GPU, ma solo quelli reference, cioè quelli realizzati direttamente da AMD: tra questi ultimi, poi, solamente una piccola parte sarebbero affetti dal problema.

Il Senior Vice President della compagnia di Sunnyvale ha poi aggiunto che AMD può identificare le schede video soggette al problema, invitando tutti gli utenti che hanno comprato una RX 7900 XTX e che pensano di soffrire del malfunzionamento a contattare l'azienda ed a chiedere una sostituzione. Chi ha comprato la GPU da un rivenditore terzo può fare la stessa cosa passando per quest'ultimo.

Negli scorsi giorni, alcune fonti estere avevano spiegato che AMD aveva delle scorte ridotte di RX 7900 XTX reference, e che per questo non sarebbe riuscita a evadere tutte le sostituzioni tempi brevi. Tuttavia, Herkelman sembra aver confutato i rumor, dicendo che "abbiamo una soluzione e siamo pronti a darvela. Chiamate il nostro servizio clienti se avete comprato una scheda difettosa sul nostro shop online o contattate l'AIB o il rivenditore che ve l'ha venduta. Sappiamo come identificare le schede che hanno problemi e vi invieremo immediatamente una GPU sostitutiva: vogliamo che abbiate l'esperienza prodotto migliore possibile".

Infine, l'executive di AMD si è sbilanciato sulla causa del problema: "dipende tutto da un piccolo problema di alcune camere di vapore: non hanno abbastanza liquido al loro interno, ma si tratta di una bassa percentuale di schede video. Abbiamo fatto delle indagine e ci siamo detti 'Ok, questa è la causa'".