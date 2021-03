AMD, ufficiali le CPU EPYC 'Milan': ben 19 modelli pensati per le aziende

Come preannunciato una settimana fa, AMD nella giornata di oggi ha lanciato ufficialmente la nuova generazione di CPU EPYC 7003 denominata “Milan”, una gamma composta da ben 19 modelli pensati per aziende, cloud e datacenter in cui svetta soprattutto il modello EPYC 7763, il “processore per server più potente al mondo”.

L’intera serie è già disponibile e presenta peculiari funzionalità lato sicurezza offerte tramite AMD Infinity Guard come SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging) per aggiungere un’elevata protezione dell’integrità della memoria così da prevenire potenziali attacchi. Non mancano poi novità specifiche per clienti HPC, come maggiori capacità di elaborazione per eseguire più simulazioni in un determinato periodo di tempo o utilizzare set di dati più grandi o modelli più complessi; lato cloud, AMD ha pensato a una maggiore densità di core e a funzionalità di sicurezza avanzate; per le aziende, invece, un rapporto prezzo/prestazioni migliorato del 61%.

Forrest Norrod, vicepresidente senior e direttore generale, Data Center ed Embedded Solutions Business Group, ha dichiarato: “Questi processori estendono la nostra leadership nei data center e aiutano i clienti a risolvere le sfide IT più complesse di oggi, aumentando al contempo in modo sostanziale il nostro ecosistema. Non solo raddoppiamo le prestazioni rispetto alla concorrenza in HPC, cloud e carichi di lavoro aziendali con le nostre più recenti CPU per server ma, insieme alle GPU AMD Instinct, stiamo rompendo la barriera exascale nel supercalcolo e aiutando ad affrontare problemi che in precedenza erano al di là della portata dell’umanità”.

La soluzione di punta è, come detto precedentemente, il processore AMD EPYC 7763 dotato di 64 core e 128 thread per un clock di base di 2,45 GHz e boost fino a 3,5 GHz, 256 MB di cache L3, una cache L2 da 32 MB e 280W di TDP. La lista completa, comunque, la trovate in calce all’articolo.

L’ultimo grande prodotto presentato dal colosso di Lisa Su è la scheda grafica AMD Radeon RX 6700 XT, che arriverà nei negozi tra tre giorni.