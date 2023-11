AMD, ufficiali i nuovi Ryzen 7000 per il settore industriale

In attesa di scoprire il prossimo futuro della proposta consumer in virtù dei recenti avvistamenti dei Ryzen 8000, AMD ha annunciato i nuovi Ryzen Embedded 7000 Series, una gamma dedicata interamente al settore industriale.

Basati sull'architettura Zen4 a 5 nanometri, come suggerisce a che la numerazione Ryzen 7000,i nuovi processori offrono prestazioni elevate che soddisfano i requisiti di questo particolare mercato.

La lineup è distinta in due scaglioni con processori dal TDP di 105W e altri da 65W, per un totale di 5 proposte, tra cui i top di gamma 7945 (65W) da 12 Core e 24 Thread, con frequenza base di 3.7 GHz e un massimo di 5.4 GHz, e il 7700X (105W) da 8 Core e 16 Thread, con frequenze di partenza più elevate, pari a 4.5 GHz.

In totale offriranno fino a 24 linee PCIe Gen5 e compatibilità con i chipset Serie 600 con socket AM5. Il supporto RAM ECC è garantito per moduli fino a 5.200 MT/s.

A spiccare è soprattutto il dato relativo alla longevità, dal momento che la produzione di queste componenti sarà garantita per 7 anni. Inoltre, potendo contare sulla grafica integrata con architettura RDNA2, i nuovi Ryzen Embedded non avranno bisogno di grafica dedicata per i campi di applicazione di tipo industriale, fatta eccezione per casistiche specifiche.

Il supporto software è garantito sia per Ubuntu Linux che per Windows, sia nelle versioni consumer 11 e 10 che in variante Server.