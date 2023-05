AMD, ufficiali i nuovi Ryzen 7020C: Chromebook ancora più potenti

Dopo il reveal dei processori Ryzen Z1 dedicati ai dispositivi di tipo handheld, AMD ha annunciato a sorpresa una nuova serie di processori pensati per animare i Chromebook del futuro, guardando a prestazioni, affidabilità ed efficienza.

Arrivano così i nuovi Ryzen e Athlon 7020C, pensati per guardare al futuro di questo particolare segmento di dispositivi mobili con una lineup eterogenea e bilanciata e, soprattutto, con grafica integrata:

Athlon Silver 7120C - 2 Core / 2 Thread fino a 3.5 GHz - Radeon 610M

Athlon Gold 7220C - 2 Core / 4 Thread fino a 3.7 GHz - Radeon 610M

Ryzen 3 7320C - 4 Core / 8 Thread fino a 4.1 GHz - Radeon 610M

- 4 Core / 8 Thread fino a 4.1 GHz - Radeon 610M Ryzen 5 7520C - 4 Core / 8 Thread fino a 4.3 GHz - Radeon 610M

I processori presentati da AMD sono tutti basati sull'architettura Zen2 e costruiti su nodo a 6 nanometri, promettendo un balzo generazionale medio di oltre il 60% sul corrispettivo di Serie 3000 (i processori di riferimento per il calcolo sono il Ryzen 3 3250C e il Ryzen 3 7350C) garantendo il medesimo 60% di incremento nell'efficienza energetica e, quindi, nell'autonomia complessiva.

Lo "sfidante" di riferimento dell'Athlon Silver di nuova generazione, invece, è il MediaTek Kompanio 520, su cui si impone con un +80% nelle prestazioni medie, pur mantenendo un'autonomia monstre (perde appena il 9% sul processore MediaTek).

L'obiettivo dell'azienda è quello di offrire dispositivi che possono essere usati per un quantitativo di ore a doppia cifra, dalle 17 del Ryzen 3 fino alle 19 ore dell'Athlon Silver.

A margine della presentazione, AMD ha anche anticipato che tra i suoi partner ci saranno Dell e Asus, che hanno già in serbo qualche sorpresa, tra cui il nuovo Dell Latitude 3445 Chromebook e l'Asus Chromebook CM34 Flip, entrambi in arrivo nel corso di questo trimestre.



Nel frattempo, ricordiamo che ormai si contano i giorni anche per il lancio delle nuove soluzioni grafiche basate sull'architettura RDNA3, tra cui la Radeon RX 7600, apparsa nelle versioni custom di AsRock e Asus.