AMD, ufficiali i nuovi Ryzen PRO Serie 7000 per desktop e notebook

A qualche giro d'orologio dalla presentazione dei Ryzen 7000 per Chromebook, AMD ha annunciato le sue ultime novità hardware che guardano al mondo del business e ai professionisti alla ricerca di soluzioni sicure e affidabili, sia desktop che laptop.

In particolare, AMD ha annunciato i nuovi Ryzen PRO 7040 per dispositivi mobili, basati su architettura Zen4 a 4 nanometri, in combinazione con le ottime prestazioni grafiche delle iGPU RDNA3 e, per la prima volta in assoluto, core dedicati all'IA. La lineup 2023 sarà composta da 6 processori, tre HS-Series e tre U-Series ad alta efficienza:

Ryzen 9 PRO 7940HS - 8C/16T fino a 5.2 GHz - 35-54W

- 8C/16T fino a 5.2 GHz - 35-54W Ryzen 7 PRO 7840HS - 8C/16T fino a 5.1 GHz - 35-54W

Ryzen 5 PRO 7640HS - 6C/12T fino a 5.0 GHz - 35-54W

Ryzen 7 PRO 7840U - 8C/16T fino a 5.1 GHz - 15-28W

- 8C/16T fino a 5.1 GHz - 15-28W Ryzen 5 PRO 7640U - 6C/12T fino a 4.9 GHz - 15-28W

Ryzen 5 PRO 7540U - 6C/12T fino a 4.9 GHz - 15-28W

La migliore opzione U-Series, il Ryzen 7 PRO 7840U, secondo i benchmark combinati di AMD dovrebbe garantire un incremento prestazionale fino al 17%, garantendo autonomia elevata a una straordinaria efficienza energetica, partendo da una base rappresentata dall'i7-1370P con le sue 4 ore. Il 7840U con le sue 6:48 ore rappresenta il migliore della classe, battendo anche l'ottimo M2 Pro di Apple, che nelle misurazioni di AMD arriva a 6:13 ore, offrendo prestazioni superiori del 6%.



Per quanto riguarda la lineup desktop, invece, i modelli sono tre:

Ryzen 9 PRO 7945 - 12C/24T fino a 5.4 GHz - 65W

- 12C/24T fino a 5.4 GHz - 65W Ryzen 7 PRO 7745 - 8C/16T fino a 5.3 GHz - 65W

Ryzen 5 PRO 7645 - 8C/16T fino a 5.1 GHz - 65W

Tutti i processori desktop della serie Ryzen PRO 7000 desktop saranno, supportano le memorie di tipo DDR5 e sono equipaggiati con l'apprezzato dissipatore ad aria AMD Wraith Spire, in virtù dell'ottima efficienza dell'architettura Zen4, in questo caso - rispetto alle controparti puramente consumer - con tutte le tecnologie offerte dalla piattaforma AMD PRO.Ilè generalmente superiore di oltre il 28% nella produttività, mentre spazia dalla totale parità a un miglioramento fino al 48% sull'Intel Core i5-13400.