AMD, è l'era della V-Cache 3D: Ryzen 9 7950X3D e 7900X3D sono disponibili!

I Ryzen 7000X3D presentati al CES 2023 hanno catturato l'attenzione di giocatori e appassionati alla ricerca di nuovi e prestanti processori da inserire nelle proprie build, soprattutto dopo gli incoraggianti risultati del predecessore Ryzen 7 5800X3D.

Dopo una serie interminabile di rumor sulle probabili prestazioni e sulla data di lancio, finalmente AMD ha scoperto le sue carte proprio nel corso dell'ultimo giorno di febbraio 2023, rendendo disponibili al grande pubblico le SKU di fascia più elevata, vale a dire Ryzen 9 7950X3D e Ryzen 9 7900X3D.

Il terzo e ultimo processore con 3D V-Cache ad approdare sul mercato sarà il Ryzen 7 7800X3D, diretto successore del capostipite della serie, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione del Ryzen 7 5800X3D.

Del prossimo Ryzen 7 sappiamo che si tratterà di una CPU a 8 Core e 16 Thread, come la variante "liscia", ma il prezzo è ancora tutto da scoprire così come la data di rilascio, per un lancio che dovrebbe comunque avvenire nel corso del prossimo mese.

Quanto alle CPU pronte all'acquisto, il costo sarà leggermente superiore rispetto alle controparti tradizionali, con il Ryzen 9 7950X3D che viene proposto sullo store ufficiale a 814,64 euro con i suoi 16 Core, 32 Thread e 144 MB di Cache L2+L3: niente male, se si pensa che si tratta di fatto del prezzo di lancio del Ryzen 9 7950X, poi progressivamente ridimensionato in seguito a progressivi tagli di prezzo.

Il Ryzen 9 7900X3D, invece, costerà 698,10 euro, anche in questo caso siamo al medesimo punto prezzo del 7900X al lancio, anch'esso poi scontato nel corso dei mesi. La variante X3D conta gli stessi 12 Core e 24 Thread, mentre la memoria a bordo arriva a 140 MB di Cache L2+L3.