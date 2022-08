AMD vs. Intel: Ryzen 9 7950X raggiunge la stessa frequenza dell'Intel Core i9-13900K

La data d'uscita delle CPU Ryzen 7000 si avvicina rapidamente, perciò non deve stupire che in rete siano trapelati ormai diversi benchmark dell'AMD Ryzen 9 7950X, il processore top di gamma della lineup di nuova generazione del produttore di Sunnyvale.

Dopo aver visto il primo benchmark dell'AMD Ryzen 9 7950X, che ha dimostrato l'enorme salto generazionale rispetto al Ryzen 9 5950X con architettura Zen3, è oggi un leaker cinese a spiegare su Weibo che il top di gamma con architettura Zen 4 potrebbe raggiungere la frequenza di 5,85 GHz in boost.

Un dettaglio piuttosto interessante è che la frequenza massima raggiungibile in boost è la stessa dell'Intel Core i9-13900K, la CPU flagship della generazione Raptor Lake di Intel, che dovrebbe uscire sul mercato insieme al Ryzen 9 7950X a fine settembre. Per la verità, comunque, diversi leak hanno spiegato che la frequenza massima del processore flagship AMD dovrebbe attestarsi attorno ai 5,7 GHz in boost, ma secondo le ultime indiscrezione il valore di FMax della componente sarebbe stato aumentato da AMD nelle ultime versioni di testing, che dovrebbero essere più simili ai prodotti finiti messi sul mercato.

C'è anche da dire che non sempre il valore di FMax è uguale alla frequenza massima raggiungibile dal processore: per esempio, la stessa AMD aveva spiegato che la frequenza massima del Ryzen 9 5950X era di 4,9 GHz, ma quest'ultimo riusciva in realtà a raggiungere frequenze vicine a 5,05 GHz. Per questo motivo, con un valore di FMax pari a 5,7 o 5,85 GHz, il Ryzen 9 7950X potrebbe anche arrivare a superare, all'atto pratico, i 6,0 GHz di clock.

Ancor più interessante è che il leaker cinese ha spiegato che la CPU che testato non è la top di gamma di AMD per questa generazione, il che dovrebbe implicare che l'azienda potrebbe lanciare, magari in un secondo momento, un processore persino più performante del Ryzen 9 7950X.