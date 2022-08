AMD vs. Intel, scontro diretto: Ryzen 7000 e Raptor Lake arriveranno lo stesso giorno

Dopo aver visto i prezzi dei processori Ryzen 7000 di AMD, che potrebbero superare di molto quelli delle controparti current-gen, arrivano oggi delle nuove indiscrezioni sulla data d'uscita delle CPU con architettura Zen4 del produttore di Sunnyvale, che potrebbero scontrarsi direttamente con quelle di Intel.

La scorsa settimana, infatti, era trapelato che AMD avrebbe lanciato i Ryzen 7000 il 15 settembre, insieme alle schede madri AM5. Oggi, invece, il portale coreano WCCFTech rivela che l'azienda di Sunnyvale avrebbe posticipato il lancio delle sue nuove CPU di un paio di settimane o poco meno, fino al 27 settembre.

La data scelta da AMD non sembra essere casuale: lo stesso giorno, infatti, Intel dovrebbe lanciare i processori Raptor Lake, ovvero gli Intel Core di tredicesima generazione. Si preannuncia dunque uno scontro "testa a testa" tra le due aziende, sia in termini di buzz mediatico pre-lancio che per quanto riguarda le vendite delle prime ore sul mercato. Intanto, comunque, vi ricordiamo che Intel ha già programmato l'evento Innovation per il 27 settembre, però pare improbabile che decida di cambiare data all'ultimo per il lancio delle sue CPU.

È difficile dire perché AMD abbia scelto lo stesso slot di lancio della concorrenza, soprattutto considerato che, almeno dal lancio delle CPU Alder Lake, Intel sembra essere tornata una competitor temibile per il Team Rosso nel comparto dei processori consumer. Tuttavia, soprattutto visti gli ottimi risultati fiscali di AMD nell'ultimo trimestre, vi è la possibilità che l'azienda miri a contendersi direttamente il pubblico con Intel, cercando di sottrarre fette di utenza a quest'ultima anche per quanto riguarda il gaming su PC.

In effetti, viste le pessime performance di Intel nell'ultimo trimestre, sembra logico per AMD cercare di approfittare del momento di debolezza della principale rivale (e del settore informatico tutto, a dir la verità) per sottrarle utenti. Ovviamente, però, non è detto che la strategia funzioni: al contrario, se Intel sarà in grado di attirare più pubblico della rivale, potrebbe essere proprio quest'ultima a ritrovarsi ad arrancare dal punto di vista delle vendite, almeno al lancio delle CPU Ryzen 7000.