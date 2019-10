AMD vs NVIDIA: Radeon RX 5500 e GTX 1660 Super in arrivo?

AMD sta preparando le GPU low e mid budget di nuova generazione Navi che dovrebbero sostituire le vecchie schede basate su architettura Polaris. Secondo i colleghi di Videocardz, AMD potrebbe annunciare la prossima Radeon RX 5500 già il 7 ottobre.

Se i rumor venissero confermati, quella di AMD sarebbe una rapida risposta alle nuove proposte di NVIDIA che con la GTX 1660 Super e la GTX 1650 Ti vorrebbe occupare lo stesso segmento di mercato. AMD Radeon RX 5500 dovrebbe essere basata sulla nuova architettura RDNA (potete trovare un approfondimento qui) con processo produttivo a 7 nanometri e 22 control unit. Questo comporterebbe 1408 stream processor e una frequenza di clock superiore rispetto alla passata generazione. Inoltre, la nuova proposta di AMD potrebbe essere equipaggiata con VRAM GDDR6, nei tagli da 4 GB e 8 GB con un bus da 128 bit.

La notizia sembrerebbe in linea con le voci di corridoio che ormai si susseguono da tempo in merito alle nuove schede Navi 12 e 14. Per il momento quindi, il "campo di battaglia" è quello relativo ai prodotti di fascia media. Per la competizione di fascia alta dovremo aspettare il 2020, quando AMD molto probabilmente presenterà le nuove GPU in grado di fronteggiare con la NVIDIA RTX 2080.