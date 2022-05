AMD X670, possibile supporto PCIe Gen5 per GPU sui Ryzen 7000?

Mentre diventano sempre più insistenti i rumor sulla Radeon RX 7900 XT, le indiscrezioni sui processori Ryzen 7000 di AMD viaggiano con simile intensità. Questa volta, dopo gli innumerevoli focus sul socket AM5, tocca ai chipset X670.

In particolare, secondo quanto raccolto dai ragazzi di TechPowerUP e poi ribadito da Videocardz (nel frattempo TPU ha rimosso il post), AMD sarebbe in procinto di lanciare sul mercato non uno ma ben tre chipset di nuova generazione, vale a dire la serie 600 del team red.

Nulla di confermato, sia chiaro, ma il post ormai irraggiungibile raccontava di tre modelli: X670, X670E e B650, seguendo, quindi, la classica denominazione dell'azienda. Ciò che ha catturato maggiormente l'attenzione, tuttavia, non è la lineup in sé, bensì la possibilità che i nuovi chipset AMD vengano presentati al Computex 2022 fra una manciata di giorni.

Inoltre, i più attenti avranno notato la presenza di una variante con desinenza -E del chipset X670. Secondo quanto emerso, potrebbe trattarsi della versione "Extreme", dotata del supporto allo standard PCIe Gen5. Nessun cenno, invece, sull'eventuale retrocompatibilità con le memorie DDR4 che, allo stato attuale, rimane il più grande punto interrogativo dei prossimi processori che, tra l'altro, sono apparsi di recente anche in alcuni benchmark dei Ryzen 7000.