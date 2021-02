AMD, Zen 3 all'assalto del mercato, cresce anche Intel

Un nuovo rapporto di Mercury Research ha analizzato il market share delle CPU nell'ultimo quarto del 2020, evidenziando le performance dei principali protagonisti di questo settore in forte crescita, Intel e AMD.

Stando a quanto riportato, il Q4 2020 ha visto AMD sfiorare la cifra di un milione di unità vendute, e questo solo per quanto riguarda i processori desktop AMD Ryzen 5000. Numeri da capogiro, considerate le limitazioni nelle forniture di nodi da parte di TSMC, prevalentemente utilizzate nel mercato GPU e console.

Allo stesso modo Intel ha visto crescere notevolmente la propria quota di mercato CPU, sia nel segmento desktop che nel settore notebook, nell'ultimo quarto dell'anno. La compagnia ci ha mostrato come abbia raddoppiato la sua capacità produttiva riconvertendo strutture adibite a uffici ma a quanto pare non è stato sufficiente, al punto che avrebbe stretto un accordo di esternalizzazione con TSMC.

Tornando su AMD, il florido periodo dell'azienda ha travolto anche il mercato notebook. L'azienda non è stata infatti in grado di soddisfare appieno la domanda di APU Ryzen 4000 Renoir nella seconda metà del 2020. La maggior parte delle CPU per notebook arrivate sul mercato in questo periodo sono state prodotti destinati alla fascia bassa, con Intel Celeron e AMD Athlon A4 in testa.

Nel segmento server, AMD ha continuato la sua rincorsa toccando la quota del 7.1% dell'intero mercato, ma è probabile che vedremo ulteriori impennate con l'arrivo sul mercato delle nuove CPU EPYC Milan.