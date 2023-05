In America una donna con tubercolosi è in fuga da 18 mesi e non vuole curarsi

Accade nello stato di Washington: a una donna a febbraio è stato ordinato da un giudice di prendere dei farmaci o isolarsi dopo aver contratto la tubercolosi, ma ha rifiutato sia il trattamento che la quarantena. Secondo alcuni resoconti l'infetta, chiamata VN, sembrerebbe aver ancora la malattia infettiva e gira per lo stato noncurante.

"Abbiamo lavorato con i membri della famiglia e della comunità per più di un anno per fare tutto il possibile per convincere questa donna a prendere le sue medicine per proteggere se stessa e la nostra comunità", afferma il dipartimento della salute a febbraio, annunciando che un giudice aveva emesso un mandato per il suo arresto. "Dopo 15 udienze in tribunale, ci stiamo avvicinando alla nostra ultima opzione."

La tubercolosi, ricordiamo, è una malattia infettiva, ma oggi completamente curabile, che può essere diffusa solo attraverso un semplice colpo di tosse o uno starnuto e uccide oltre un milione di persone ogni anno. Secondo delle fonti, la fuggitiva è stata vista prendere un autobus urbano diretto a un casinò e poi è scomparsa da casa per diversi giorni.

Così le autorità locali hanno deciso di arrestarla e lo sceriffo della contea di Pierce ha persino ordinato la sorveglianza della casa. La donna sembra andare in giro con la tubercolosi, noncurante del rischio di mischiarla agli altri, dal gennaio 2022. Ciò rappresenta un grande rischio per le persone, poiché questa malattia infettiva rappresenta la seconda causa di morte nel mondo.