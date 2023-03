In America c'è stata una strana epidemia di denti 'esplosi' improvvisamente

Di casi strani nella letterature medica ce ne sono a bizzeffe, e oggi vogliamo parlarvi di quello accaduto nel 1800 negli Stati Uniti: molti hanno visto i loro denti esplodere in bocca improvvisamente.

Il dentista WH Atkinson in un rapporto sul Dental Cosmos nel 1860 scrive del primo caso subito da un reverendo nel 1817: "Un reverendo della contea di Mercer, in Pennsylvania, iniziò a provare il peggior mal di denti della sua vita. Dopo notti insonne, all'improvviso sentì un rumore acuto, come un colpo di pistola, che frantumò il dente ma gli diede un sollievo immediato. Poi il paziente iniziò a stare bene".

Altri due casi furono descritti dal dentista nel suo studio: uno nel 1830 e un altro nel 1855. Come il reverendo, i due pazienti avevano un forte dolore, poi un dente esplode e c'è un sollievo immediato. Molti rapporti di altri addetti ai lavori suggeriscono che il fenomeno fosse reale: "poco prima che avvenisse l'esplosione, il dente soffriva terribilmente, disturbando l'equanimità armonica di ogni parte del suo organismo", ha scritto il dentista J. Phelps Hibler di una paziente del 1874.

Una delle prime teorie stipulate dagli scienziati è che il gas si fosse accumulato all'interno di un dente in decomposizione per poi esplodere. Questo accumulo di gas può verificarsi davvero, ad esempio attraverso un canale radicolare incompleto, ma non può generare una pressione sufficiente per far esplodere i denti delle persone in bocca come descritto.

Una spiegazione ancora più probabile è quella proposta da Andrea Sella, professore di chimica inorganica all'University College di Londra. Secondo quest'ultimo, il fenomeno esplosivo del dente potrebbe essere stato causato da sostanze chimiche antiquate utilizzate per realizzare le otturazioni. Nell'Ottocento, infatti, si usavano diversi metalli per riempire le cavità, dallo stagno al piombo. Se due metalli diversi fossero usati nella stessa bocca, potrebbe aver trasformato la loro bocca in una batteria, creando un'elettrolisi spontanea e generando una piccola esplosione.

Sfortunatamente non conosciamo il motivo esatto, poiché non ci sono prove che questi pazienti avessero otturazioni. A proposito, ma perché abbiamo una paura storica dei dentisti? Questo è il motivo.