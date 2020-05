In America potrebbe verificarsi una tempesta di polvere con effetti devastanti

Tra il 1931 e il 1939 gli Stati Uniti centrali e il Canada subirono una serie di tempeste di sabbia che lasciarono oltre mezzo milione di americani senza una casa. Oggi, a causa dei cambiamenti climatici, gli USA hanno il doppio delle probabilità del verificarsi di un evento del genere, affermano dei ricercatori.

Quasi un decennio di ondate di calore ed enormi tempeste di polvere attraverso le Grandi Pianure degli Stati Uniti negli anni '30 distrussero terreni agricoli e portarono decine di migliaia di famiglie di agricoltori alla ricerca di nuove occupazioni. "Le ondate degli anni '30 furono eventi estremamente rari che potremmo aspettarci di vedere una volta ogni cento anni", afferma Tim Cowan, ricercatore dell'Università del Queensland meridionale in Australia, e autore principale di uno studio su Nature Climate Change.

Eventi del genere "sotto i livelli odierni di gas a effetto serra, hanno più del doppio delle probabilità di verificarsi", una volta ogni circa 40 anni. "Se ondate di calore estreme e siccità riducessero la vegetazione come negli anni '30, le ondate potrebbero diventare ancora più forti, minacciando le forniture alimentari globali", afferma invece Friederike Otto, autore senior dello studio e direttore dell'Environmental Change Institute dell'Università di Oxford.

Questo avviso dell'uomo è supportato da una ricerca pubblicata a marzo, che mostra che una siccità pluriennale, come quella accaduta negli anni '30, negli Stati Uniti potrebbe esaurire i depositi di grano statunitensi e avere un effetto a cascata attraverso il sistema alimentare mondiale. Entro il quarto anno di un simile evento, le esportazioni di grano degli Stati Uniti diminuirebbero della metà e il paese esaurirebbe il 94% delle sue riserve, calcolano gli esperti.

Non è tutto: secondo un'altra ricerca, in Alaska potrebbe verificarsi un mega tsunami in qualsiasi momento.