American Consumer Institute: 'ogni router soffre in media di 186 falle di sicurezza'

The American Consumer Institute Center for Citizen Research (ACI) ha appena pubblicato uno studio, secondo il quale il router medio di un consumatore soffre di 186 problemi di sicurezza. Questo è dovuto principalmente all'utilizzo che ne fanno gli utenti.

Infatti, stando allo studio in questione, la maggior parte delle persone non accede essenzialmente mai all'interfaccia che consente di gestire il proprio router (spesso accessibile digitando "192.168.0.1" nella barra degli indirizzi del browser). Questo comporta il mancato aggiornamento del firmware del dispositivo, che lo rende vulnerabile a una lunga serie di attacchi. Oltre a questo, sono pochi gli utenti che abilitano l'opzione legata all'update automatico (disponibile solamente in alcuni router). Insomma, le principali mancanze sono legate al lato utente, ma anche i produttori hanno le loro colpe, visto che lo studio rivela come alcuni di essi smettano di aggiornare i propri dispositivi dopo un periodo di tempo relativamente breve.

Stando a quanto riportato anche da Guru3D, The American Consumer ha testato router legati a molti marchi diversi, che comprendono Asus, AVM, Belkin, Cerio, D-Link, Linksys TrendNet, NetGear, Sierra Wireless, TP-Link, Yamaha e Zyxel. Le analisi hanno fatto emergere che ogni router soffre in media di circa 186 vulnerabilità. In particolare, sono stati trovati in totale 32.003 problemi di sicurezza sui 155 dispositivi vulnerabili (83%), mentre solamente 23 router (17%) non avevano alcun tipo di falla in tal senso. Il 28% delle falle di sicurezza erano di tipo critico.

"In media, ogni router conteneva 12 vulnerabilità critiche e 36 ad alto rischio. Le falle più comuni erano a medio rischio, con una media di 103 vulnerabilità per router", scrivono i ricercatori nella loro relazione.