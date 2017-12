American Express e Mastercard eliminano le firme per i pagamenti dal 2018

American Express ha annunciato nella giornata di ieri i propri piani per eliminare le firme fisiche nel momento in cui gli utenti effettuano acquisti con una carta di credito o debito, come già fatto da Mastercard

Le tre aziende, quindi, a partire dal prossimo mese di Aprile non richiederanno più la firma ai clienti quando effettuano un acquisto negli Stati Uniti e Canada, ma è facile intuire che la novità successivamente potrebbe essere estesa anche al resto del mondo.

Le carte di credito e debito delle aziende hanno a lungo richiesto le firme come misura di sicurezza aggiuntiva, ma a seguito dei miglioramenti tecnologici apportati, e l'introduzione dei pagamenti contacless, a cui si aggiunge l'adozione della tecnologia EMV per i chip, ciò non risulta più necessario.

"Il panorama dei pagamenti si è voluto al punto che siamo in grado di eliminare questa procedura per i nostri commercianti" commenta Jaromir Divilek, Executive Vice President Global Business Network, American Express, secondo cui "le norme introdotte per evitare le frodi non rendono più necessarie le firme. Inoltre, la maggior parte delle transazioni American Express già oggi non richiedono una firma presso i punti vendita a seguito dei cambiamenti apportati alla nostra politica per aiutare gli esercenti".

American Express, infatti, ha già eliminato l'obbligo di firma per gli acquisti inferiori ai 50 Dollari, sulla scia di quanto fatto da altre compagnie concorrenti.

Attraverso ciò, American Express mira anche ad aumentare l'adozione di piattaforme come Apple Pay, che semplificano in maniera importante le transazioni.