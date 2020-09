Quella volta in cui gli americani fregarono i nazisti utilizzando carri armati gonfiabili

L'illusione e l'inganno potrebbero essere un'arma se utilizzati nel modo giusto. Non tutti sanno che durante la seconda guerra mondiale, l'esercito americano utilizzò carri armati gonfiabili a grandezza naturale, messaggi sonori e trasmissioni radio falsificate per ingannare i soldati tedeschi sul campo di battaglia.

Utilizzando una combinazione di scienza e arte, l'Esercito Fantasma - così soprannominato ai tempi - organizzò quasi due dozzine di missioni tra il maggio 1944 e il 1945 con l'unico scopo di ingannare le truppe naziste sulla posizione delle forze alleate in Europa. I loro sforzi hanno salvato la vita a migliaia di soldati alleati.

L'esistenza di questa impresa è stata tenuta segreta per più di 40 anni dopo la fine della guerra; l'esercito fantasma è rimasto ufficialmente classificato fino alla metà degli anni '90, secondo il Museo della Seconda Guerra Mondiale. Il colonnello Billy Harris e il maggiore Ralph Ingersoll guidarono la formazione dell'Esercito fantasma, ispirati dal successo di alcune tattiche britanniche simili effettuate in Nord Africa.

Il colonnello Harry L. Reeder supervisionava 82 ufficiali dell'esercito insieme a 1.023 reclute. Tra loro c'erano studenti d'arte, stilisti, fotografi e pittori. L'Esercito fantasma operava con quattro elementi distinti: il primo elemento è stato il battaglione degli ingegneri mimetici, coloro che si sono occupati dei veicoli gonfiabili. Questi carri armati potevano essere facilmente sollevati e spostati in posizione da pochi uomini, ma erano quasi impossibili da distinguere dalla realtà.

Il secondo elemento era costituito da una compagnia che creava un traffico radio falso: gli operatori radio, capaci di rendere autentici dei messaggi falsi e ingannare le truppe tedesche. Il terzo elemento dell'esercito fantasma era costituito dagli ingegneri del suono: soldati che utilizzavano suoni pre-registrati degli esercizi di addestramento militare e della costruzione di trincee e ponti, modificati appositamente per essere riprodotti su enormi altoparlanti. Il quarto e ultimo elemento utilizzato dall'Esercito fantasma era dato dai soldati che indossavano le vesti di altre unità militari per confondere i tedeschi o per fuorviare potenziali spie nelle città vicine.

La loro operazione di maggior successo è stata l'operazione Viersen, quando i tedeschi spostarono la maggior parte delle loro difese attraverso il fiume dalla posizione sospetta delle due divisioni, bombardando un esercito che non esisteva.

Cimeli delle due guerre mondiali vengono trovati ancora oggi in tutto il mondo: come un sottomarino tedesco della Grande Guerra e l'U-boat tedesco U-3523 della Seconda Guerra Mondiale.