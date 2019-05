Gli americani lavorano a droni militari controllabili con la mente

La DARPA, il dipartimento di ricerca e sviluppo della Difesa americana, sta lavorando ad una tecnologia che consentirebbe ai militari di controllare macchine come i droni direttamente con la mente.

L'ambizione è chiara: semplificare l'utilizzo delle macchine all'osso, aprendo uno scenario dove basterebbero alcuni sensori in grado di rilevare l'attività cerebrale dei militare per controllare un UAV. Niente pulsanti, joypad o barre di comando, ma un sistema in grado di tradurre i pensieri in comandi.

Il progetto si chiama N3: Nonsurgical Neurotechnology. L'obiettivo è quello di creare un sistema di controllo per una vasta categoria di equipaggiamenti militari —dagli UAV, alle armi da fuoco, passando addirittura per i sistemi di cyber-difesa.

"Proprio come i militari indossano equipaggiamenti protettivi e tattici in preparazione di una missione, in futuro potrebbero indossare un casco integrato con un'interfaccia neurale, utilizzare la tecnologia necessaria, e quindi togliersi il casco una vota che la missione è completata", ha spiegato Al Emondi, manager a capo del progetto.

Ovviamente quello di DARPA è un investimento sul lunghissimo periodo, il primo step è quello di comprendere come tradurre l'attività cerebrale in comandi ricevibili dalle macchine, e, viceversa, permettere alle macchine di comunicare con la mente umana. Sembra fantascienza, e ad oggi lo è ancora, ma la DARPA sembra molto determinata e sicura di quello che sta facendo.

