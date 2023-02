Il Governo americano ha speso una cifra sconsiderata per abbattere tre strani oggetti

Mentre il mondo sta ancora commentando il ritrovamento di una "sfera gigante" sulle spiagge giapponesi, il governo statunitense ha rivelato ufficialmente quanti milioni di dollari ha speso per abbattere degli “oggetti volanti non identificati” i quali, probabilmente, non erano altro che dei palloncini.

“L’attuale valutazione della comunità dell'intelligence è che questi tre oggetti erano molto probabilmente palloni legati a società private, attività ricreative o istituti di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche”, ha detto Biden dei fenomeni aerei non identificati (UAP) che catturano i titoli dei giornali.

I funzionari governativi hanno dichiarato che i quattro missili AIM-9X Sidewinder sono costati la bellezza di 1,5 milioni di dollari e che il Pentagono stesso ha autorizzato l’operazione per abbattere i tre oggetti sconosciuti. Il Wall Street Journal ci tiene a sottolineare che l’ammontare di 1,5 milioni di dollari si riferisce solamente al valore degli ordigni e non ai costi del personale militare e civile americano e canadese impiegato per indagare sui “palloncini” comparsi in Alaska e nello Yukon, in Canada.

Se ancora non foste indignati per lo sperpero di risorse per questa “missione”, sappiate che il quarto missile è stato necessario perché il terzo ha mancato il bersaglio. Per non parlare del caccia F-22 Raptor utilizzato per abbattere il presunto “pallone spia” cinese…