Americoin, l'idea di Sam Altman per il governo americano: digitalizzare il dollaro

Vi abbiamo già parlato su queste pagine di Sam Altman, il milionario recentemente salito alle cronache per aver dichiarato di essere disposto a farsi uccidere per digitalizzare il suo cervello. Ebbene, il copresidente di OpenAI questa volta ha lanciato un'idea direttamente al governo americano.

Niente cervelli questa volta, ad essere digitalizzato sarebbe il dollaro. Infatti, Altman ha recentemente pubblicato sul suo blog un articolo denominato "US Digital Currency", dove afferma che, se il governo degli Stati Uniti d'America entrasse nel mondo delle criptovalute, il tutto andrebbe a favore della sua economia, che ne trarrebbe parecchi benefici e probabilmente diventerebbe leader mondiale del settore.

In particolare, il copresidente di OpenAI propone questo sistema: il governo fornisce un valore in criptovalute prestabilito a ogni cittadino, in base al lavoro svolto, stato sociale e quant'altro, in modo da sapere esattamente quali sono le sue transazioni. Nella visione di Altman, questa criptovaluta (Americoin) dovrebbe soppiantare il dollaro, in modo da permettere al governo americano di risparmiare quei 860 milioni di dollari all'anno che vengono spesi per stampare monete e banconote fisici.

Tuttavia, come fanno notare i colleghi di Futurism, questa "proposta" di Altman sembra essere ancora piuttosto "visionaria", visto che tutte le persone dovrebbero imparare a utilizzare uno strumento digitale più complesso del solito. Basti pensare al fatto che un americano su quattro non possiede ancora uno smartphone, stando a una indagine condotta dal Pew Research Center. Insomma, l'Americoin sembra essere tutto fuorché vicino.

L'immagine di copertina è di Futurism.