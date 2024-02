'Amiamo gli animali', ma ci ingozziamo di carne: è un paradosso

Secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, solo l’1% degli animali da allevamento del paese non vive negli allevamenti intensivi. Il resto, invece, sopravvive in costante dolore, prima di incontrare la lenta e prematura morte.

Quindi sorge una domanda: come mai tutti noi ci dichiariamo amanti degli animali, però nessuno riesce a far meno della carne?

Questo è un paradosso molto particolare, dato che circa 9 statunitensi, su 10, credono che gli animali meritino protezione dallo sfruttamento, mentre più della metà di essi vive con animali domestici e tantissimi sono i dollari devoluti ad enti specializzati. Inoltre, uno studio ha messo in luce che siamo più empatici con i cani che con gli altri esseri umani. Quindi, ritornando al punto di partenza, come si giustifica l’enorme quantità di carne consumata, sia negli Stati Uniti che nel mondo? Questo è quello che sul web viene riconosciuto come il paradosso della carne.

Badate bene, questo articolo non ha la presunzione di indurvi a cambiare dieta, bensì vuole mettere in luce un conflitto psicologico con cui lottiamo ogni giorno: la dissonanza cognitiva.

“È l’incoerenza tra la nostra convinzione che gli animali siano carini e devono esser protetti […] quando poi li trasformiamo in carne”, sottolinea la scienziata di psicologia Julia Shaw. La dottoressa fa notare che queste due convinzioni sono incoerenti tra loro e, nonostante ciò, continuiamo ad agire contro le nostre idee.

Secondo ricercatori Brock Bastian e Steve Loughnan ognuno di noi spera che i comportamenti moralmente problematici svaniscano nel luogo comune, giorno dopo giorno.

In realtà, per risolvere la dissonanza tra “amo gli animali” e “amo la carne” basta fare semplicemente una scelta: decidere che non ci piacciono poi così tanto gli animali, oppure rinunciare alla carne. Tuttavia, la maggior parte di noi sceglie la terza opzione: far finta che le due idee non abbiano alcun collegamento tra loro. Ecco il paradosso.