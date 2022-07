I nostri amici inglesi pensano che ci sia stato un anno più caldo di questo. Ecco quale

Non abbiamo nessuna fonte a portata di mano per giustificare questa nostra illazione, ma scommettiamo che la frase più pronunciata è “Non c’è mai stato un caldo così!” oppure “Il calore aumenterà di anno in anno!”. Tuttavia, i nostri amici inglesi non la pensano così: l’anno 1976 è ricordato come il più caldo a livello europeo.

L’anno 1976 è ricordato come particolarmente caldo anche grazie ad un episodio mediatico: il servizio meteorologico nazionale, noto come Met Office, annunciò all’intero paese il primo “avviso rosso” per il caldo estremo.

In quell’anno, la temperatura media del Regno Unito si aggirava attorno ai 32° centigradi per 15 giorni consecutivi, con picchi massimi di 35,9°. Per fortuna, un meteorologo londinese, Scott Duncan, fa chiarezza sul perché non è possibile paragonare l’anno 1976 al 2022.

In un tweet, con tanto di grafico termico di ogni anno, ha spiegato: "Non abbiamo visto niente del genere. Non possiamo paragonare questa incombente emergenza termica all'estate del 1976. Un mondo più caldo, grazie al cambiamento climatico indotto dall'uomo, rende quasi facile superare le soglie di calore estremo. Continuiamo a vederlo in tutto il pianeta, non solo in Europa".

Le due mappe mostrano quanto è diventato più caldo il mondo, rispetto a quel fatidico 1976. Nel seguente grafico, che potete visionare qui in basso, viene analizzato anche un altro aspetto: il crescente numero di aree che subiscono danni ed anomalie a causa delle forti temperature.

Una persona ha detto: “Pensate ancora che il cambiamento climatico 'non esista’? Queste sono le conseguenze. Il mondo sta solo diventando più caldo".

