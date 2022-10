Un ammasso di Galassie catturato da Hubble nasconde un oscuro segreto

In occasione della festa di Halloween, Hubble ci mostra l'ammasso di Galassie denominato Abell 611, che si trova a circa 3,2 miliardi di anni luce dalla Terra. Come tutti gli ammassi di Galassie, l'esistenza di Abell 611 pone un mistero per gli astronomi.

Ogni volta che osserviamo queste gigantesche strutture nell'Universo, riscontriamo sempre lo stesso problema: non sembra esserci massa sufficiente per tenerle insieme.

Nello specifico caso di Abell 611, la massa contenuta nelle varie galassie non dovrebbe essere abbastanza per mantenere l'ammasso unito ed evitare che ogni singola galassia se ne vada per la sua strada.

Questo problema non è però presente se prendiamo in considerazione una scala cosmica più piccola. Ad esempio i moti dei pianeti intorno al nostro Sole sono facilmente calcolabili e non c'è bisogno di aggiungere massa extra per far tornare i conti.

Ma quindi cosa rende i nostri metodi di calcolo inefficaci per le strutture più grandi, come gli ammassi galattici? L'ipotesi prevalente è la materia oscura, sostanza misteriosa che dovrebbe essere presente in grandi quantità attraverso l'intero Universo. Nonostante il nome inquietante, il termine "oscura" indica semplicemente che questo tipo di materia non sembra interagire con la luce, a differenza della materia normale.

Sono fondamentalmente due i tipi di materia oscura ipotizzati. Nel primo caso si tratterebbe di "wimp" (acronimo di weakly interactive massive particles), particelle dotate di massa che non interagiscono con i fotoni. Nel secondo caso, degli ipotetici oggetti dalle grande dimensioni, fatti di materia a noi conosciuta, che però sarebbero estremamente difficili da individuare per via della poca luce emessa. Questi oggetti sono chiamati "macho" (massive astrophysical compact halo objects).

Nonostante gli enormi sforzi fatti nel passato, nessuna forma di materia oscura è mai stata individuata.

Seppur di difficile individuazione, fortunatamente la materia oscura può essere facilmente quantificata proprio grazie ad ammassi di galassie come Abell 611.

Misurando la grandezza della lente gravitazionale infatti (che potete notare al centro dell'immagine, sulla sinistra del centro luminoso), possiamo conoscere la quantità di massa effettiva, responsabile di questa distorsione.

La massa effettiva risulta di gran lunga superiore alla massa stimata osservando solo le galassie visibili nell'ammasso galattico.

Il mistero che avvolge la materia oscura e questi ammassi di galassie rimane irrisolto, ma nel mentre Hubble continua a stupirci, possiamo continuare ad ammirare queste fantastiche immagini.