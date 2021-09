In un solo giorno sono stati ammazzati 1.400 delfini per divertimento

Il mondo ha lo sguardo puntato sulle Isole Faroe, ma non positivamente purtroppo: durante lo scorso fine settimana, sull'isola sono stati massacrati circa 1.428 delfini come parte del Grindadráp (tradotto come "caccia alla balene"), una tradizione molto antica a cui gli abitanti (e le autorità) sono molto legati.

Nonostante l'obiettivo - almeno inizialmente - fossero le balene, gli abitanti massacrano qualsiasi cosa rientri nella famiglia dei cetacei, quindi anche i delfini. Secondo quanto riporta Sea Shepherd, OGN per la conservazione marina, i delfini sono stati spinti dalle acque dell'oceano fino alla spiaggia poco profonda di Skálabotnur, dove sono stati massacrati dagli abitanti.

Si tratta della più grande caccia di delfini condotta alle Isole Faroe e, addirittura, il più grande massacro di cetacei del mondo. Le Isole Faroe fanno parte di un arcipelago danese e si trovano tra l'Islanda e la Norvegia. Questa loro crudele tradizione è stata documentata fin dal XVI secolo e potrebbe risalire a 1.200 anni fa, quando i vichinghi sbarcarono sull'isola (a proposito, ecco qualche curiosità sui vichinghi).

Nonostante si tratti di un'usanza molto praticata (dove anche i bambini possono assistere), due abitanti su tre non sono d'accordo con questo massacro di delfini, secondo il quotidiano danese Ekstra Bladet. Sulla carta, infatti, il Grindadráp è diventato più regolamentato... anche se Sea Shepherd riferisce di come gli abitanti abbiano infranto numerosi regolamenti (molte persone che hanno partecipato al massacro, infatti, non avevano la licenza necessaria).

"Considerando i tempi in cui ci troviamo, con una pandemia globale e il mondo attualmente fermo, è assolutamente spaventoso vedere un attacco alla natura di questa portata", ha rifertio il capitano Alex Cornelissen, CEO di Sea Shepherd Global. In paesi come l'Islanda, la caccia delle balene viene praticata ancora oggi per scopi commerciali.