L'amministrazione Biden è intenzionata a intervenire sulla carenza di chip

Abbiamo analizzato insieme i principali fattori che hanno determinato la carenza di GPU su scala globale. Questa tendenza al momento non sembra voler rallentare la sua corsa, motivo per cui alcuni Paesi hanno iniziato a intraprendere dei percorsi legislativi per riuscire a riportare la normalità nel mercato.

A tal proposito, l'interessamento del Presidente Biden alla questione è una notizia fondamentale nello scacchiere internazionale, poichè un grosso contributo all'attuale stato del mercato è stato dato senza dubbio dall'inserimento nella black list di Trump di alcuni dei principali produttori mondiali, tra cui Huawei.

In particolare, l'Addetto Stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha riferito che il Presidente Biden firmerà presto un ordine esecutivo in materia, per cercare di individuare i principali colli di bottiglia nella catena di produzione e di approvvigionamento, che stanno inevitabilmente mettendo in ginocchio l'industria dei semiconduttori e il mercato PC, automotive e mobile.

Stando alle parole di Psaki, l'amministrazione Biden "sta lavorando attivamente a fianco delle principali parti interessate e dei partner commerciali ". Tra i propositi di questa nuova direzione del governo statunitense, quello di migliorare la produzione fisica sul territorio americano.

Per iniziare, sarà predisposta un'approfondita analisi della durata di 100 giorni da parte del Consiglio Economico Nazionale e del Consiglio di Sicurezza Nazionale, in cui si cercherà di capire quali sono le materie prime critiche e i passaggi chiave che rallentano il processo.

Attualmente le aziende leader come Apple, Intel, Qualcomm e AMD si affidano a fornitori di semiconduttori terzi come Samsung e TSMC per la produzione di massa dei loro chip, ma questi attori hanno dimostrato di avere le mani legate di fronte a una domanda sempre più alta.