Ammirate queste bellissime immagini ravvicinate del Sole

Le nuove foto del Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) alle Hawaii mostrano dettagli incredibilmente vividi della superficie del Sole e recentemente sono state pubblicate sui social media. Le immagini mostrano, in particolare, delle macchie solari dove il campo magnetico ha una forza sbalorditiva.

Le istantanee in questione potrebbero fornire agli scienziati nuove informazioni sulla natura di queste macchie solari e sono anche le protagoniste di tempeste. Questi eventi sono famosi da parte degli scienziati perché inviano particelle altamente energetiche che sfrecciano attraverso il sistema solare e possono avere un impatto sulle infrastrutture sulla Terra.

Il Sole si sta avvicinando all'apice del suo ciclo di circa 11 anni, un punto noto come "massimo solare" dove i poli del Sole si invertono. Il prossimo evento dovrebbe verificarsi nel 2025, dopodiché l'attività solare ricomincerà a diminuire, e così via. Non sappiamo ancora cosa causi queste macchie solari e il loro funzionamento, per certi versi, è ancora un mistero.

A proposito, ecco qual è la foto del Sole più dettagliata mai ottenuta dalla Terra. Quest'ultima è stata ottenuta proprio dal "Daniel K. Inouye Solar Telescope", che ricordiamo essere il più grande osservatorio solare del mondo, gestito dalla National Science Foundation (NSF). Attualmente, in base ai risultati preliminari, siamo in attesa di un ciclo solare più potente del normale.